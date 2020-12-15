وزير النقل : مشروع القناة الجافة سينفذ اما عن طريق الاستثمار أو القروض الميسرة

2020/12/15 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي:" ان مشروع القناة الجافة سينفذ ، اما عن طريق الاستثمار او القروض الميسرة، مشيراً إلى أنه نقطة انطلاق طريق الحرير إلى أوروبا.وقال الشبلي في تصريح صحفي : إن "الوزارة تخطط لتبدأ بالقناة الجافة التي تتكون من الفاو بخطين، الأول إلى تركيا والثاني من تركيا إلى أوربا سواء للنقل التجاري أو نقل المسافرين".واشار إلى أن "الشركة العامة للسكك الحديد أكملت المخططات الخاصة بالمشروع، وكان من المؤمل أن يتم تنفيذه إلّا أنه بسبب الضائقة المالية، سيتم التنفيذ أما عن طريق الاستثمار أو عبر القروض الميسرة"./انتهى9

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