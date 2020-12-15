اغتيال المتظاهر “صلاح العراقي” في منطقة بغداد الجديدة

2020/12/15 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

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اغتال مسلحون مجهولون الناشط المدني صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة.

وقال ناشطون إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المتظاهر صلاح العبيدي اثناء وجوده في منطقة عمله، مضيفين أن خمس رصاصات استقرت في قلبه ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وذكر مقربون من المتظاهر صلاح أن الضحية تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل جهات مجهولة طيلة فترة مشاركته بتظاهرات تشرين.

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