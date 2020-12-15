البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته

2020/12/15 | 21:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨

كما انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧.

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