مدخل إلى عصر الرعب: البرج السادس - دلور ميقري

2020/12/15 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1 شمسُ الصيف اللاسعة، جعلت الأشجارَ تلوحُ سقيمةً ومتهدلة الأغصان.



لكن الحرارة المرتفعة لم تمنع الخلقَ من التجمهر على طول الطرقات، المفضية إلى سرايا الدولة.



كنا في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، الموافق للعاشر من ذي الحجة.



موكبٌ كبير، يتألّف من مختلف الطرق الصوفية، كان يسير باتجاه قصر الوالي، بخرقه الملونة وطبوله ومزاميره، فيما الرايات تخفق فوق رؤوس أفراده العارية وأسمالهم الخَلِقة.



في مقدم ......





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