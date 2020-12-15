سلام على إسرائيل - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/15 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي في 1977، قبل زهاء 43 عاماً مضت، انتصب الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات مخاطباً الإسرائيليين عبر ممثليهم في الكنيست: "لقد أعلنت أكثر من مرة، أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة، اعترف بها العالم ....



ولما كنّا نريد السلام، فعلاً وحقًّا، فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننا، في أمن وسلام، فعلاً وحقًّا".



وقد أوفى السادات فعلاً بوعده ووقع معاهدة سلام لا تزال سارية حتى اللحظة بين مصر وإسرائيل رغم كل ما طاردها من ......





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