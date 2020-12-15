الجزائر في ذكرى مظاهرات التاسع من كانون الأول/ديسمبر 1960 - الطاهر المعز

2020/12/15 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الجزائرذكرى مظاهرات 1960 (من 09 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 1960)عندما يقول بعض العرب المُشائمين، أو المُتخاذلين، أو المُسْتسْلِمِين، أن فلسطين انتهت، وأن الكيان الصّهيوني رسّخ قَدَمَيْهِ في فلسطين للأبد، تعود إلى ذاكرتي نضالات الشعب الجزائري، الذي قاوم الإستعمار، لفترة امتدّت من 1830 إلى 1962، ومن بين محطات هذا النضال، نستذكر هَبَّة يوم الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، أي بعد 130 ......





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