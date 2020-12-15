كركوك تستذكر 3 من صحفييها الراحلين

2020/12/15 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة ذكرى الـ (102) للصحافة الكركوكية، اقام إتحاد أدباء وكتاب كركوك يوم الثلاثاء 15 كانون الاول 2020 امسية وأستذكار للصحفيين الراحلين محمد ثابت وحسن العبيدي وخلود عبدالرزاق .

وتم خلال الأمسية التي أدارها الاديب محمد خضر الحمداني رئيس إتحاد أدباء وكتاب كركوك استذكار الصحفيين الراحلين محمد ثابت وحسن العبيدي والصحفية الراحلة خلود عبدالرزاق الذين قدموا عطاءهم الثر لخدمة الصحافة الكركوكية.

ومن ثم تحدث عدد من الحضور عن دور الصحافة الكركوكية خلال القرن الماضي وبروز اول صحيفة فيها وهي (النجمة) هذه الصحيفة التي كانت لها ادوار لايستهان بها لخدمة ادباء وصحفيي كركوك.

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني

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