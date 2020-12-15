البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أمر ديواني يتعلق بمكافحة الفساد

2020/12/15 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على تشكيل

لجنة لمتابعة تنفيذ الأمر الديواني رقم

29 المتعلق بمكافحة الفساد.

وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد

"صوت مجلس النواب على لجنة نيابية

لمتابعة تنفيذ الامر الديوان

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