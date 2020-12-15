البرلمان يشكّل لجنتين بشأن تطبيق قرارات العدالة الانتقالية والعقود الزراعية بكركوك

2020/12/15 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على تشكيل

لجنتين نيابيتين لمتابعة مدى قانونية

تطبيق قرارات العدالة الانتقالية،

وكذلك متابعة مطالب المزارعين بشأن

العقود الزراعية في كركوك.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان

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