من هي وزيرة الدولة هيام نعمت محمود؟

2020/12/15 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، السيرة

الذاتية لوزيرة الدولة هيام نعمت محمود

التي صوت عليها مجلس النواب في جلسته

المنعقدة اليوم.

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