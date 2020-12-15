تشديد الاجراءات الامنية بعد هطول امطار غزيرة في الانبار  

2020/12/15 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الثلاثاء، بان القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على خلفية حدوث امطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية في المناطق الغربية.

وذكر المصدر لـ/ المعلومة/ ان “القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار على خلفية هطول امطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية خشية تسلل مجرمي داعش الى المناطق المحررة مستغلين سوء الاحوال الجوية”.

واضاف ان “القيادات الامنية اوعزت الى منتسبيها باتخاذ الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”، مبينا ان “القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف على الطرق الرئيسية والفرعية لتلافي وقوع حوادث مرورية “.

يشار الى ان مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار تشهد بين الحين والاخر هجمات من قبل بقايا ارهابي داعش تستهدف القوات الامنية والمدنيين “.



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