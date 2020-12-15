2020/12/15 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان ميناء الفاو الكبير مشروع ستراتيجي، وتنفيذه يلزم ان تقوم الحكومة والوزارة المعنية باجراء تعاقد شفاف.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، ان “ميناء الفاو الكبير مشروع ستراتيجي”، مبينا ان “التعاقد على تنفيذه يلزم ان تقوم الحكومة والوزارة المعنية باجراء تعاقد شفاف يفتح الباب امام الشركات المتنافسة الصينية والكورية وغيرهما ان وجدت لتقديم عروضها وكلف المشروع بما يخدم الهدف ويبعد الشك والكلام عن وجود ملاحظات سلبية عن هذه الشركة او تلك”.

التالي

منذ 8 دقائق

مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد

منذ 49 دقيقة

البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية بشأن مكافحة الفساد

منذ ساعة واحدة

بالوثيقة..



السيرة الذاتية لوزيرة الدولة هيام نعمت محمود

منذ ساعة واحدة

البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية بشأن قرارات العدالة الانتقالية

منذ ساعة واحدة

البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية بشأن محافظة كركوك

منذ ساعتين

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ ساعتين

اسماعيل وشذر وعبد المحسن يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان

منذ ساعتين

البرلمان يُصوت لـ هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة

منذ ساعتين

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ 3 ساعات

ناظم: موازنة 2021 ستعالج الأزمات بين المركز والإقليم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: تنفيذ ميناء الفاو يلزم الحكومة والوزارة المعنية باجراء تعاقد شفاف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: تنفيذ ميناء الفاو يلزم الحكومة والوزارة المعنية باجراء تعاقد شفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).