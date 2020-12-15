أبرز ما شهدته جلسة البرلمان قبل رفعها إلى يوم غد

2020/12/15 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قرارات وأوعز بتشكيل لجان برلمانية، فيما أنهى قراءة ومناقشة مشاريع قوانين، خلال جلسته الاعتيادية رقم 28 من الـدورة النيابية الرابعـة للسنة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعي الأول.

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وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الاول 2020)، أن "مجلس النواب يصوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة".

وأضافت أن "المجلس صوت ايضا على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعدد من السيدات والسادة النواب لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في محافظة كركوك".

وتابعت أن "مجلس النواب صوت على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وعدد من النواب لمتابعة مدى قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية، ولمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم ٢٩ المتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نواباً لها من اللجان النزاهة والقانونية وحقوق الإنسان".

وأشارت الى أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٦٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢".

كما أنهى "مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨"، بالاضافة الى أنه "أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٧".

ورفع البرلمان جلسته إلى يوم غد الأربعاء الساعة الخامسة عصراً

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