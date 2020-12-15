2020/12/15 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اختتمت، اليوم الثلاثاء، بطولة أندية العراق بالدراجات التي جرت منافساتها في مدينة الحبانية السياحية بمشاركة أكثر من 25 ناديا لجميع الفئات المتقدمين والشباب والناشئين والنساء وبإشراف الاتحاد المركزي للعبة وبالتعاون مع شركة في اي بي.

وذكر المنسق الإعلامي للاتحاد ساجد سليم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مؤتمرا فنيا للبطولة عقد في قاعة المدينة السياحية بحضور كافة أعضاء الاتحاد ومدربي الأندية المشاركة وحكام البطولة"،مشيرا الى أنه "دار المؤتمر كل من رئيس الاتحاد محمود عزيز، وأمين سر الاتحاد أحمد صبري، إضافة الى رئيس لجنة الحكام كاظم دليح، ورئيس لجنة المسابقات هشيار فريق، وأنه تمت الموافقة على ما طرح في المؤتمر من قبل المشاركين وتوزيع الأرقام على الأندية المشاركة وشرح آلية السباق ومسافات الطريق".

وأضاف، أن "نادي الصناعة أحرز المركز الأول لفئة المتقدمين، فيما حل نادي الجيش بالمركز الثاني ونادي أربيل في المركز الثالث"، مبينا أن "منافسات فئة الشباب حصدها نادي أولاد راجي الذي حل في المركز الأول، وحل نادي الصناعة بالمركز الثاني".

وتابع، "أما منافسات الناشئين فقد جاء بالمركز الأول نادي دهوك وحل نادي الرفاعي بالترتيب الثاني وجاء نادي القائم ثالثا، فيما أحرز منافسات النساء نادي نوروز المركز الأول وحل نادي اوفروديت ثانيا، وحل نادي فتاة أربيل بالمركز الثالث".

وأشار سليم الى أن "النتائج الفردية للاعبين كانت من نصيب لاعبي الصناعة ياسر ضياء الدين، وأحمد مهند، واياد محمد، فيما أحرزت منافسات النساء لاعبات نادي نوروز مزدة رفيق، وسوزي دلشاد، وزهراء مسعد، وأحرز منافسات فئة الشباب لاعب نادي أولاد راجي إذ حل اللاعب عباس فاضل راجي في المركز الأول، وجاء محمد عامر عباس من نادي الصناعة بالمركز الثاني، وحل في الترتيب الثالث اللاعب حسين فاضل راجي"، موضحا أن

"سباقات الناشئين أحرزها لاعب نادي الرفاعي عباس فرحان، وحل عبدالقهار ماجد من نادي الأنبار ثانيا وحصل لاعب نادي القائم حسين نهاد على المركز الثالث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الصناعة بطلاً لأندية العراق بالدراجات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الصناعة بطلاً لأندية العراق بالدراجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).