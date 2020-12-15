الداخلية ترد على تهديدات جماعة 'الامر بالمعروف'

2020/12/15 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عدم اعطاء اي وزن لتهديدات ما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف التي توعدت باستهداف محال بيع المشروبات الكحولية، مشيرا الى تنفيذ خطة امنية لتخليص الاهالي من التمدد العشوائي للملاهي ومحال بيع الخمور غير المرخصة وخاصة في وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (15 كانون الاول 2020)، إن "القوات الامنية لا تعطي وزنا لمثل هكذا تهديدات ، اذ لا توجد فعليا اية قوة قادرة على مواجهة القوات الامنية وهي تطمئن المواطنين بهذا الشأن".

واضاف، ان "القوات الامنية استطاعت ان تقف بوجه تنظيم داعش الارهابي وتحطيمه ولن تخشى اية تهديدات، ووضعت خططا مدروسة لمواجهة اية مواقف".

واعلن المحنا عن "تنفيذ خطة امنية لدى وزارة الداخلية لاعادة توزيع القطعات الامنية وسط بغداد لتعزيز الأمن بعد خروقات شهدتها الفترة الماضية".

واوضح، ان "الخطة تهدف كذلك لتخليص الاهالي من التمدد العشوائي للملاهي ومحال بيع الخمور غير المرخصة وهو ما اثار حفيظة المواطنين واصبح يهدد النسيج الاجتماعي خاصة في وسط بغداد وهو ما حدث بالفعل وتم تنفيذ حملة وتم اغلاق الكثير منها".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق، الشروع بعملية أمنية لغلق القاعات والنوادي اليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة ببغداد.

ا.ح

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