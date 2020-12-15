اغتيال الناشط صلاح العراقي بأسلحة 'كاتمة للصوت' في بغداد

2020/12/15 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باغتيال الناشط، صلاح العراقي، بواسطة أسلحة كاتمة للصوت في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ"ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (15 كانون الاول 2020)، ان "العراقي، وهو أحد قادة تظاهرات تشرين، توفي في مستشفى زايد، متأثرا بجراحه عقب إصابته بخمس طلقات نارية في صدره بواسطة أسلحة كاتمة للصوت من قبل مسلحين مجهولين".

وأضاف، ان "عملية الاغتيال، وقعت في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرق بغداد، على مقربة من نقطة تفتيش تابعة للقوات الأمنية".

ويتعرض الناشطون في العراق لحملة اغتيالات واعتقالات وتخويف منذ انطلاق الاحتجاجات العام الماضي، التي واجهتها السلطات حينها بالعنف ما أدى إلى مقتل قرابة 600 متظاهر وإصابة 30 ألفا، فيما تتهم الأمم المتحدة "ميليشيات" بالوقوف ورائها.

#الشهيد_صلاح_العراقيمن كلماتهِ : إما النصر أو الشهادة 😔💔اويلي عليج يا ام صلاح يا امي .



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— 𝙈𝑜ℎ𝑎𝑚𝑚𝑒𝑑 𝘼𝑙𝑖 𝘼𝑙-𝙈𝑜𝑠𝑎𝑤𝑦 🇮🇶🇩🇪 (@MohaliAlmosawy) December 15, 2020

🔴#عــــاجل ::اغتيال الناشط صلاح العراقيفي بغداد الجديدة من قبل جهاتميليشياوية مجهولة ، هذا الفيديو الذي بين ايديكم للشهيد المغدور قبل اشهر كذلك استهدف حينها ونطق بكلمات وطنية يحيي فيها العراق وشعبه الرحمة والخلود لروحك الطاهرة والخزي والعار للقتلة #الفاتحة pic.twitter.com/WcesIYqYoh

— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) December 15, 2020

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