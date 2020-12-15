تغيير يطرأ على مواعيد الجولة المقبلة من ممتاز الكرة

2020/12/15 | 21:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، تغيير موعد مباراتين في الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لجنة المسابقات قررت تغييرَ توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الساعة الرابعة والربع عصرًا”.

واضافت ان “اللجنة قررت كذلك تغيير توقيت مباراة نفط البصرة وزاخو من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً”.

يذكر ان الجولة ستنطلق يوم الخميس المقبل.



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