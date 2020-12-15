الشروع بتنفيذ طريق خير الدين بطول ١٦٠٠ متر في كربلاء

2020/12/15 | 21:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

أعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء المباشرة بإنشاء مشروع طريق خير الدين في ناحية الحسينية بطول ١٦٠٠ متر.

وقالت المشرفة على المشروع بان عدنان لـ /المعلومة/، ان “دائرة التنفيذ المباشر باشرت بإشراف مديرية الطرق والجسور بانشاء طريق خير الدين في ناحية الحسينية بطول ١٦٠٠ حيث ان كلفة المشروع تأتي ضمن تخصيصات المحافظة”.

واضافت ان “العمل تضمن قلع الاشجار والاسيجة ورفع تعارضات الماء والكهرباء اضافة الى تسوية الأرض وعمل قناطر أنبوبية من الكونكريت المسلح بواقع ٢٢ قنطرة”.

واشارت إلى ان المشروع يعد مهما لمئات العوائل من اهالي المنطقة كونه طريق يؤدي إلى عدد من المدارس، بالاضافة الى انه يستخدم في نقل المحاصيل الزراعية.



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