الكلابي: العراق رفض الربط السككي مع الكويت

2020/12/15 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الثلاثاء، عن رفض العراق بشكل رسمي الربط السككي مع الكويت.

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