2020/12/15 | 22:00 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الثلاثاء، عن رفض العراق بشكل رسمي الربط السككي مع الكويت.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلابي: العراق رفض الربط السككي مع الكويت
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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