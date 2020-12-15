النواب العراقي يصوت على هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة

2020/12/15 | 22:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، على هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة العراقية.

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