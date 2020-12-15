الجيش الاردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من الاراضي السورية

2020/12/15 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أحبطت احدى وحدات الجيش الأردني العاملة بالمنطقة العسكرية الشرقية من المملكة محاولة تسلل شخص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وصرح مصدر مسؤول بالجيش الأردني، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسلل الى داخل العمق السوري.وبين إنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 14 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدا :" ان القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب وحماية حدود البلاد"./انتهى

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