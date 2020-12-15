تحالف الفتح يؤكد ضرورة فتح باب التنافس امام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء ميناء الفاو الكبير

2020/12/15 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد تحالف الفتح ضرورة انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبنائه عن طريق الاستثمار.وذكر التحالف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ايماناً منا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جهة، وتنفيذ المشاريع الستراتيجية التي يعتمد عليها مستقبل البلد اقتصادياً من جهة أخرى، تابعنا موضوع إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير ومارافقه في الأشهر والأسابيع الأخيرة من لغط إعلامي وتلكؤ واضح في عمل الشركة المنفذة ، كل ذلك نتيجته تعطيل العمل بهذا المشروع الستراتيجي لمستقبل العراق الإقتصادي".واضاف :" اننا في تحالف الفتح ندعو إلى الخروج من هذه المشكلة بحلول عملية تراعي الأزمة الاقتصادية وعدم توفر السيولة المالية من جهة، وضرورة إنجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار ".واوضح انه :" سبق أن شكلت لجنة لذلك وقدمت تقاريرها في عام ٢٠١٨ ، وأعلنت حينها أربعة تحالفات لشركات عالمية كبرى رغبتها وخطتها لبناء الميناءكاملا خلال سنتين وكفرصة استثمارية دون أن تكلف ميزانية الدولة".وتابع التحالف :" نأمل من مجلس الوزراء اعتماد ذلك ،كما ندعو اعضاء مجلس النواب الى دعم هذا الخيار والمضي به حتى نقف امام اي محاولات لتعطيل المشروع ، وابعاده عن شبهات الفساد"./انتهى9

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