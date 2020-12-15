اقامة معرض للكتاب في اربيل

2020/12/15 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرضا للكتاب لمكتبة مموزين في كلية الفنون الجميلة في اربيل ، أمس الاثنين.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل الطلبة في الكلية والكليات القريبه منه، اذ تعتبر هذه تجربة جديدة في ترويج معارض الكتب.

كما واقترحت بعض الإدارات في المؤسسات الأكاديمية فتح معارض الكتب بالتناوب في كليات أخرى .

PUKmedia/ متابعة- زيد محمود

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