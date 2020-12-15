اجتماع مرتقب بين وفد الإقليم ومجلس النواب

2020/12/15 | 22:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر نيابي، ان وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، سيجتمع يوم غد الاربعاء مع مجلس النواب.

وكان وفد من حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قد توجه يوم الخميس المنصرم الى العاصمة بغداد لبحث المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية اهمها رواتب الموظفين وحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

وفي هذا الصدد قالت النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: انه من المقرر ان يعقد وفد حكومة الاقليم برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مجلس النواب في تمام الساعة الرابعة من يوم غد الاربعاء.

وأضافت: ان الاجتماع سيكون بحضور رؤساء الكتل النيابية واللجنتان المالية والقانونية النيابيتان لبحث مسألة حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

PUKmedia هاميار علي

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