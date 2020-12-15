البرلمان يرفع جلسته إلى الغد

2020/12/15 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، رفع

الجلسة إلى يوم غد.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في

بيان، إن "مجلس النواب يرفع جلسته الى

يوم غد الساعة الخامسة مساء".

وشهدت جلسة اليوم، التصويت على هيام

نعمت

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