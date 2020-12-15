إيطاليا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا و846 وفاة خلال 24 ساعة

2020/12/15 | 22:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 14844 إصابة جديدة بفيروس كورونا و846 حالة وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء، مقابل 491 وفاة يوم أمس.

إيطاليا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا و846 وفاة خلال 24 ساعةإجراءات الحد من تفشي الوباء تغير ملامح احتفالات رأس السنة في هذه الدول الأوروبية

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 162880 فحصا في اليوم الماضي ارتفاعا من 103584 فحصا في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 65857 حالة وفاة بوباء كورونا منذ ظهوره في فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا وخامس أعلى حصيلة في العالم.



كما سجلت 1.871 مليون إصابة حتى الآن.



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