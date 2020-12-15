2020/12/15 | 22:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر امني من الانبار اشار الى ان القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية بعد حدوث امطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية في المناطق الغربية.واكد المصدر ان القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار على خلفية هطول امطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية خشية تسلل ارهابي داعش الى المناطق المحررة مستغلين سوء الاحوال الجوية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامطار في الانبار تدخل القوات الامنية في الانذار 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامطار في الانبار تدخل القوات الامنية في الانذار) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامطار في الانبار تدخل القوات الامنية في الانذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).