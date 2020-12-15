وفد الاقليم يجتمع بمجلس النواب غداً

2020/12/15 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر نيابي، بان وفد اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، سيجتمع يوم غد الأربعاء مع مجلس النواب.

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