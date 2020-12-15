الملك سلمان يقر موازنة السعودية لعام 2021

2020/12/15 | 22:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة "واس" الرسمية السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أقر موزانة العام 2021.

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