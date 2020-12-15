2020/12/15 | 22:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع "داو جونز" بأكثر من 360 نقطة، مع آمال التحفيز المالي.

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