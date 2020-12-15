الفتح يدعو لفتح باب التنافس أمام الشركات العالمية لتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/15 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

دعا تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، إلى فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار.

وقال التحالف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "إيماناً منا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جهة، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يعتمد عليها مستقبل البلد اقتصادياً من جهة أخرى، تابعنا موضوع إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وما رافقه في الأشهر والأسابيع الأخيرة من لغط إعلامي وتلكؤ واضح في عمل الشركة المنفذة، كل ذلك نتيجته تعطيل العمل بهذا المشروع الاستراتيجي لمستقبل العراق الاقتصادي".

وأضاف، أننا "ندعو إلى الخروج من هذه المشكلة بحلول عملية تراعي الأزمة الاقتصادية وعدم توفر السيولة المالية من جهة، وضرورة إنجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية أو تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار".

وأشار التحالف إلى أنه "قد سبق أن شكلت لجنة لذلك وقدمت تقاريرها في عام 2018 وأعلنت حينها أربعة تحالفات لشركات عالمية كبرى رغبتها وخطتها لبناء كامل الميناء خلال سنتين وكفرصة استثمارية دون أن تكلف ميزانية الدولة".

وختم بأنه "نأمل من مجلس الوزراء اعتماد ذلك كما ندعو السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى دعم هذا الخيار والمضي به حتى نقف أمام أي محاولات لتعطيل المشروع وإبعاده عن شبهات الفساد".

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