نائبة: الحكومة عاجزة تماما على اصلاح الوضع الاقتصادي للعراق

2020/12/15 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

وصفت عضو اللجنة الاقصادية النيابية النائب ندى شاكر، الثلاثاء، حكومة الكاظمي بحكومة الاقتراض.

وقالت شاكر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي غير قادرة على فرض سيطرتها على الاسواق في ظل انعدام اي رقابة على المهن الحرة التي تحول بعضها الى جشع يلتهم البسطاء والفقراء والامور تزداد سوء”.

واضافت، انه “ليس من المعقول ان تبقى الحكومة في دائرة الاقتراض، في وقت نتعامل فيه مع حكومة اقتراض”، مشددة على ضرورة ان يكون للكتل السياسية التي جائت بها موقف لانها ستكون شريكة في مما يحدث لان الفساد ليس مال بل سوء ادارة.

وحذرت شاكر، من نتائج وخيمة للاقتصاد الوطني اذا بقيت الحكومة عاجزة عن اتخاذ اجراءات تسهم في دعم الاقتصاد وتوقف ملف الاقتراض المتكرر وتعتمد الاجراءات التي من خلالها تزيد الايرادات الغير نفطية”.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة في الاشهر الماضية اثرت على ملفات حيوية ابرزها تسديد رواتب الموظفين وتاخرها المتكرر”.انتهى 25ف

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