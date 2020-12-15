الصدر يعين مؤيد الاسدي مسؤولاً لمكتبه الاستشاري

2020/12/15 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، قراراً بتعيين مؤيد الاسدي مسؤولاً لمكتبه الاستشاري.وقال مكتب الصدر في بيان، إن "الصدر عين جناب الشيخ مؤيد الأسدي مسؤولاً عن المكتب الاستشاري الخاص والعام".

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