زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ الامريكي يقر بفوز بايدن بالرئاسة

2020/12/15 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي، الجمهوري ميتش مكونيل، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.وفاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في الانتخابات.ووصف بايدن تصويت المجمع الانتخابي الأمريكي، يوم امس الاثنين، بأنه "نصر جلي" على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.وقال بايدن إنه يجب احترام نتائج انتخابات المجمع الانتخابي الأمريكي لأنها تعبير عن إرادة الشعب ولا ينبغي مهاجمتها، مشددا على أن "سيادة القانون ودستورنا وإرادة الشعب سادت مرة أخرى فى أمريكا".في المقابل، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية./انتهى9

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