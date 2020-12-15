شارع المتنبي ويوم الجمعة

2020/12/15 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميز شارع المتنبي وخصوصا في يوم الجمعة من كل اسبوع بتجمع الرواد من الكتاب والادباء والمثقفين والفنانين.

كما وتتجه فئات المجتمع البغدادي بل وحتى من باقي محافظات العراق الى هذه الشارع الحيوي، اذ تقام انشطة وفعاليات ادبية وثقافية تلقى خلالها الاشعار والقصائد وتعزف الفرق بكل الوانها كي تظهره بأبهى صوره.

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