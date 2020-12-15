الفتح يدعو لإنجاز مشروع ميناء الفاو من خلال فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية

2020/12/15 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، إلى

انجاز مشروع ميناء الفاو من خلال فتح

باب التنافس أمام الشركات العالمية أو

تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق

الاستثمار.

وقال التحالف في بيان، إنه "إيماناً منا

ب

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