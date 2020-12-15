2020/12/15 | 22:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف محافظ المثنى أحمد منفي، الثلاثاء، عن وجود 14 فرصة استثمارية في مجال الزراعة ببادية السماوة.

وقال منفي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (15 كانون الاول 2020)، إن "هنالك 4 معامل للأسمنت دخلت الاستثمار، منها معملان داخل إطار العمل، والمعملان الآخران قيد الإنجاز الأول بنسبة 70 %، والثاني 95 %"، مؤكداً "قرب افتتاح معمل للاسمنت خلال منتصف الشهر المقبل".

وأضاف أن "عدد عقود الاستثمار في القطاع الزراعي ببداية السماوة ما يقارب 14 فرصة استثمارية، 4 منها باشرت في العمل".

وأكد "عدم وجود عمالة أجنبية داخل المحافظة، لكن العمالة فقط في الخبراء المتعاقدين معهم في الشركات النفطية المختصة، منها الشركات الصينية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا وجود للعمالة الأجنبية.. المثنى تتحدث عن 14 فرصة استثمارية في البادية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا وجود للعمالة الأجنبية.. المثنى تتحدث عن 14 فرصة استثمارية في البادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).