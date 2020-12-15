الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية جنوب الموصل

2020/12/15 | 22:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوة من الفوج الأول باللواء 33 بالحشد الشعبي بعملية امنية ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي جنوب الموصل.

وقد جرى خلال العملية تفتيش عدد من القرى بهدف ملاحقة فلول "داعش" الارهابي.

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