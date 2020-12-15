قيادي في الديمقراطي: اتفاق النفط بين الاقليم وتركيا سارٍ ولا صحة لزيارة بارزاني الى بغداد

2020/12/15 | 22:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني للفرات:

العمل السياسي في العراق غير ناضج، الكثير من السياسيين دفعوا البلاد نحو الهاوية، وان المزايدات الانتخابية تفشل المفاوضات بين الاقليم والمركز.

الدفعات السابقة وقيمة النفط المخصص مستقطع، وفي جميع الاتفاقيات السابقة لم تنفذ على جميع الاصعدة والمجالات، وان وفد الاقليم ابلغ الحكومة الاتحادية موافقتها على دفع المستحقات".

اطراف الازمة تلاعبت بالوقت على مدى 17 عاما، وان ما تدفعه الحكومة الاتحادية هو الثلث

الاتفاق مع تركيا هو اتفاق ساري لبيع النفط الا انه لم يباع لمدة 50 عاما، وبسعر 10 دولار".

النفط يباع بسعر اليوم ولا يحدد بسعر وان الوفد سيخرج بنتائج على موازنة 2021".

لاتوجد مدينة فاضلة في الاقليم، والاتفاق لم يتم بسبب عدم الثقة والتاجيل وعدم توافق الاطراف، وان الحكومة عجزت عن دفع الرواتب بسبب نقص الرواتب وحكومة الاقليم عاجزة عن سدادها.

يوجد مليون و260 الف موظف في اقليم كردستان وهو عدد ضخم ووقع الاقليم في نفس خطأ بغداد في تضاعف عدد الموظفين.

احداث السليمانية اشبه بما حصل في الوسط والجنوب، الكتل السياسية تنصلت عن مسؤوليتها، في السليمانية صراع سياسي واطراف سياسية واجانب مثل حزب العمال الكردستاني {التركي} متواجدين باعداد كبيرة في المحافظة، وان الشهداء من مواليد 2003.

واطراف الحكم اتخذوا سلوكا سياسيا في استثمار التظاهرات المطلبية، وسلوكها مستنسخ عما موجود في بغداد، وعدم خروج التظاهرات في اربيل بسبب ضعف قدرة الاحزاب السياسية على تحريك الشارع.

ارتفاع صرف الدولار سيؤدي لكارثة وعلى الحكومة التحرك...



يتعب

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