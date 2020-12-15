محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل بشأن اللقاح

2020/12/15 | 22:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التحفيز واستخدام واسع النطاق للقاح كورونا.

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