السياسة العرجاء - عبدالرزاق دحنون

2020/12/15 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون لاحظ المفكر العراقي هادي العلوي أن كلمة سياسة زنة فِعالة من ساس يسوس.



وزنة فِعالة للحرفة والاختصاص مثل تجارة ونجارة وحدادة وزراعة.



والفاعل هو السائس.



ومنها سائس الخيل، أو حاكم الدولة، وجمعه القدماء على ساسة، ومنه قول الكميت بن زيد الأسدي في إحدى هاشمياته: فيا ساسة هاتوا لنا من حديثكم.



وأعرج: مُصاب بالعرج، من يمشي مشية غير متساوية بسبب عِلَّة في إحدى رجليه، من يغمز في مشيه.



وحديث السياسة العرجاء ال ......





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