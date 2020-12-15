اصابة “كلب بوليسي” بفيروس كورونا في هونغ كونغ

2020/12/15 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشفت مصادر لصحيفة “South China Morning Post” أنه سيتم إرسال كلب بوليسي إلى مركز للحجر الصحي للحيوانات التابع لحكومة هونغ كونغ، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن السلطات جمعت يوم السبت الماضي عينات فموية من الكلب وهو من نوع German shepherd بالإضافة إلى 13 كلبا آخر من الذين يعملون في مطار هونغ كونع، مشيرة إلى أن شرطيا واحدا من بين 7 عناصر من شرطة المطار ثبتت إصابته بكورونا.

وذكرت المصادر أن خمسة من رجال الشرطة السبعة، بمن فيهم المسؤول عن الكلب، هم من فرقة العمل الخاصة المخصصة لمركز السفر.



وقالت إن نتائج الاختبار التي صدرت يوم الثلاثاء أكدت إصابة الكلب بالفيروس، في حين جاءت نتائج اختبارات الكلاب الـ13 الآخرين سلبية.



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