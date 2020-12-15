طقس العراق: أمطار مع غزارة احيانا وثلوج في 3 محافظات

2020/12/15 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد هذه الليلة وتستمر إلى مساء الخميس المقبل.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (15 كانون الأول 2020): "التوقعات الجوية ليوم الاربعاء، تستمر حالة عدم الاستقرار هذه الليلة ونهار يوم غد".

وأضاف، ان "توقعات هطول الامطار هذه الليلة لغاية صباح الاربعاء ستكون في المدن التالية (دهوك مع غزارة احيانا، اربيل مع غزارة احيانا، نينوى مـع غزارة شمالها، كركوك مـع غزارة احيانا، السليمانية مع غزارة احيانا، ديالى، صلاح الدين، واسط، مناطق متفرقة من الانبار، النجف والبادية، كربلاء، الديوانية، السماوة".

وتابع عطية: "نهار ومساء يوم غد الاربعاء متوقع هطول الامطار في السليمانية مع غزارة احيانا وهطول ثلجي على المرتفعات، اربيل (مع هطول للثلوج شمالها)، ديالى مع غزارة متوقعة، مناطق شرق العاصمة بغداد، واسط، صلاح الدين، شمال نينوى، دهوك، (مع هطول للثلوج على المرتفعات)، غرب الانبار مساء، البصرة مساء وتستمر يوم الخميس، ميسان مساء تستمر يوم الخميس، ذي قار وتستمر يوم الخميس".

وأوضح: "رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نهار الاربعاء تشمل (البصرة وميسان وواسط وشرق ذي قار) تهدأ ليلا.



اما باقي المدن فالرياح متقلبة الاتجاة ساكنة على فترات".

وبين ان "البحر يوم الاربعاء سيكون نشط الموج.



اما الخميس فيكون خفيف الى معتدل الموج".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى انه "مع ساعات مساء الخميس تنتهي الحالة في كافة مدن البلاد، وتستقر الرياح تدريجيا على الاتجاه الشمالي الغربي نهار الجمعة، على ان تستمر بعض التكونات من السحب الممطرة في السليمانية واربيل وكركوك.



وتعود حالة عدم استقرار جديدة بعد منتصف الاسبوع المقبل".

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