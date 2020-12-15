المالكي يعلق على مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/12/15 | 23:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، الثلاثاء، تغريدة بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، دعا فيها إلى إجراء "تعاقد شفاف" يفتح الباب أمام ا...

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