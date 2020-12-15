عضو بالاقتصاد النيابية يحدد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار- عاجل

2020/12/15 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب حامد الموسوي، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى أن الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي يبلغ 46 مليار دولار.وقال الموسوي في مقابلة متلقزة، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أمر مقلق للمواطن وكذلك للسلطة التشريعية"، لافتا الى أن "البرلمان غير قادر على التدخل بسياسة البنك المركزي".

وأضاف، أن "تصريحات وزير المالية بشأن تغيير سعر الصرف في الورقة البيضاء، أدى الى ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية".وأشار الى أن "الاحتياط النقدي لدى البنك المركزي إبان الحرب ضد داعش كان يبلغ 65 مليار دولار، وتم سحب 5 مليارات دولار منه من قبل حكومة العبادي، مبينا أن الخزين النقدي الحالي وصل الى 46 مليار دولار".وتابع، ان "مبيعات النفط منذ 2003 وحتى 2018 بلغت 970 مليار دولار، لافتا إلى أن المصارف الداخلة بمزاد العملة مرتبطة بجهات سياسية معروفة".

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