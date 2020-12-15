إشاعة او حقيقة هبوط قيمة الدينار امام الدولار

2020/12/15 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجميع يلاحظ، منذ ايّام مضت ، حصول تدهور مستمر في قيمة الدينار العراقي امام الدولار في داخل السوق العراقي.

، هناك تفسيرات لهذا الامر من قبل العديد من المفسرين ، و لاسيما من قبل عدد من البرلمانيين و السياسيين و الاًعلاميين المقدرين من خلال تصريحاتهم المتسارعة لوسائل الاعلام المتنوعة في الساحة العراقية.

كل هذا يحصل في ظل غياب اي ( تصريح رسمي ) من قبل البنك المركزي او اي مسؤول حكومي مختص بالموضوع لحد الان .

هذا يعني ان كل ما يطلق من التفسيرات من قبل البعض بهذا الشاًن تدخل في خانة (( اشاعات غير رسمية )) ، ربما بصورة مقصودة او غير مقصودة، و ربما لاًجل الكسب الإعلامي و استحواذ الشهرة للاًنتخابات القادمة و دون الاهتمام بما سيحصل من التدهور و ارباك في السوق من خلال ارتفاع ( مستوى العام للاًسعار ) و بالتالي إلحاق ضرر فادح بذوي الدخول المعدومة و انتعاش ( عمليات المضاربة بالعملة و الاًسعار ) من قبل الجشعين في أسواق ( العملة و السلع و الاًستثمار).

على اي حال ...من ضمن الاشاعات الغير الرسمية التى روجت لها من قبل بعض السادة الغير المعنيين بالأمر ، تتلخص بتسرب أنباء غير موًكدة داخل الوسط الحكومي بخصوص النية لقيام البنك المركزي بتخفيض ( سعر صرف ) الدينار حسب الخيارات المتاحة و الممكنة الى ( ١٣٥٠ او ١٥٠٠ دينار مقابل الدولار الواحد ) او اي خيار اخر و لاًجل التعويض عن مبلغ القروض الداخلية التى حصلت عليها الحكومة لتمويل الرواتب بموجب قانون ( تمويل العجز المالي ) الذي اقره البرلمان قبل أسابيع مضت .

مهما تكن طبيعة هذه الإشاعات ، رسمية.



او غير رسمية ، صحيحة ام غير صحيحة ، فان البنك المركزي العراقي - حسب اعتقادي المتواضع - ليس بحاجة ماسة ، على الأقل في الوقت الحاضر ، القيام بهذا الإجراء ، و لا يعاني العراق حالياً من نقص السيولة الى هذا الحد الذي يجبر الحكومة للقيام بهذا الاًجراء ، ولاسيما هناك تعافي مستمر في أسعار النفط و حصول التحسن و الانتعاش في مستوى الاقتصادي العالمي .

خلاصة القول...



، هناك عدد من أسباب خلقت هذا الوضع المرتبك في سعر صرف الدينار قد تعود الى مايلي ؛-

١- سنويا في النصف الثاني من الشهر الكانون الاًول تقوم المووًسسات الحكومية المالية و النقدية بمراجعة و تدقيق حساباتها السنوية لاجل إعداد الحسابات الختامية و إعداد الموازنات القادمة ، لذا تقوم تلك المووًسسات احيانا بتقليص او توقيف نشاطاتها ، ومنها مساًلة ( طرح كميات الدولار ) من قبل البنك المركزي في هذه الفترة لربما بكمياة اقل او التوقف عن طرحها لعدد من الاًيام ، و هذه المساًلة معروفة سلفا لدى المضاربين بسوق العملة، و يتهافتون نحو عمليات المضاربة بالعملة في هذا الوقت .

٢- إطلاق تصريحات غير مسؤولة من قبل بعض الحكوميين او السياسيين او البرلمانيين او الإعلاميين المحترمين الغير معنيين بالأمر لسبب من الأسباب دون الاكتراث بالعواقب و النتائج المترتبة عن تصريحاتهم .

٣- وقذ يكون الوضع المضطرب الحالي في منطقة الشرق الأوسط ككل و الصراعات الجارية فيها بين مصالح دولها و التخوف من نشوب حرب قريبة ، ربما يتورط فيها العراق دون ارادته ، يشكل سببا آخراً يدفع بالجميع للتهافت نحو الاحتفاظ بالدولار بدلاً من العملات المحلية خوفا من هبوط قدرتها الشرائية نتيجة لذلك التوقع .

ختاماً....



فيما اذا كانت هناك نية حقيقية من قبل الحكومة لتغفيض (( السعر الصرف الثابت الحالي )) للدينار ، فانها ترتكب خطاً قاتلاً تجاه المستوى المعيشي لمعظم العراقيين الذين يعيشون حالياً (( دون المستوى الكفاف )) .

و ان هذا السعر الثابت قد لعب و يلعب دوراً فعالاً في المحافظة على الاستقرار الحالي في العراق و هو استقرارا هشاً و قلقاً في الاًساس .

كما ان مساًلة العملة و سعر صرفها هي من اختصاص البنك المركزي العراقي فقط و هو ادرى بها من غيره و يفضل ان لا يتدخل بهذا الشاًن كل من هب و دب حفاظاً على مشاعر المواطنين و السلم المجتمعي ، و لا يتوقع من البنك المركزي ان يقوم بمثل هذا الاًجراء على ألاقل في الوقت الحاضر .

د.



اراس حسين دارتاش

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