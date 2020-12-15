2020/12/15 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس شركة فايزر التنفيذي، ألبرت بورلا، إنه لم يتلق لقاح كورونا حتى الآن، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة حملة تطعيمات باللقاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس شركة فايزر يكشف سبب عدم أخذه لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس شركة فايزر يكشف سبب عدم أخذه لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).