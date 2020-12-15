الصدر يعيّن مسؤولاً جديداً للمكتب الاستشاري الخاص والعام

2020/12/15 | 23:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، بتعيين مسؤلاً جديداً للمكتب الاستشاري الخاص والعام. وبحسب وثيقة، صادرة من مكتب الصدر، وحصل “النور نيوز” على نسخة منها، جاء فيها “يعين جناب الأخ المفضال الشيخ مؤيد الأسدي مسؤولاً عن المكتب الاستشاري الخاص والعام، على أن يستعين هو وأعضاء مجلس الشورى بأشخاص نزيهين وأكفاء وأصحاب …

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