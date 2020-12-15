تحالف الفتح يدعو إلى طرح ميناء الفاو للاستثمار من قبل الشركات العالمية

2020/12/15 | 23:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا تحالف الفتح، الثلاثاء، الى طرح مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار من قبل الشركات العالمية. وقال التحالف في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “إيماناً منا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأزمة الاقتصادية من جهة، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يعتمد عليها مستقبل البلد اقتصادياً من جهة أخرى، تابعنا موضوع إكمال مشروع …

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