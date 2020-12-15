وزير الكهرباء يوجه باستنفار جميع ملاكات الوزارة لمواجهة هطول الامطار

2020/12/15 | 23:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، الثلاثاء، باستنفار جميع ملاكات الوزارة وتشكيلاتها لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة وجه باستنفار جميع ملاكات الوزارة وتشكيلاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار”. وأوضح المتحدث الرسمي …

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